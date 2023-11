Cristián Arcos pide bajar un cambio por la Selección Chilena sub 23: "No es menospreciar este equipo, pero..."

La Selección Chilena sub 23 en esta jornada disputará la gran final de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023, en el que los dirigidos por Eduardo Berizzo van por el oro cuando se enfrenten ante Brasil en la lucha por una nueva presea dorada para nuestro país.

En la previa a este duelo, el periodista Cristián Arcos ocupó el micrófono de Radio ADN para manifestarse a lo que ha sido el rendimiento del equipo del ‘Toto’, en la que pide bajar las revoluciones de pedir a estos chicos para un proceso de Eliminatorias de manera inmediata.

“Hay una tentación como para ver que ojalá se replicara esto en la adulta, pero me parece que no son transferibles evidentemente por el tipo de torneo”, comenzó señalando Arcos.

Siguiendo con aquello, el comunicador explicó que no desmerece en nada el gran trabajo que ha realizado este equipo sub 23, pero que no se puede equilibrar de la misma forma lo que son los Panamericanos con una Eliminatorias.

La Roja espera ser campeón de estos Panamericanos | Foto: Twitter

“No es menospreciar este equipo, que yo creo que juega bien y tiene chances reales de ganar estos Panamericanos, pero transferir esto, que es la tentación que hay ‘porque no juegan estos mismos’”, declaró.

Finalmente, Arcos indicó que los contextos son muy diferentes y pide ir insertando lentamente a algunos de estos jugadores para la Selección Chilena mayor, sin apresurar en los procesos de cada uno.

“No son los mismos jugadores, ni las mismas instancias, no son los mismos rivales, el fútbol no se puede analizar sin el rival que tienes enfrente además”, cerró.

¿Cuándo será la final entre la Selección Chilena y la Selección de Brasil en los Juegos Panamericanos 2023?

El duelo entre ambas selecciones se desarrollará el sábado 4 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Sausalito, en la que el ganador de dicho duelo se podrá quedar con la presea de oro.