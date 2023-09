Coke Hevia revienta a Arturo Vidal por hacer streams en Twitch en plena concentración de La Roja: "Me tiene podrido, no me gusta"

La Selección Chilena sigue preparando en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán lo que será el trascendental duelo ante Uruguay por el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial.

El entrenador argentino Eduardo Berizzo afina los últimos detalles y ya visualiza la formación estelar que se parará en el Estadio Centrenario, mientras el mediocampista Arturo Vidal disfruta con sus seguidores a través de la plataforma de Twitch.

Y es que el King a tan solo dos días del encuentro ante los charrúas realizó un live junto al streamer argentino Lautaro del Campo, más conocido como La Cobra, con el cual conversó sobre varios pasajes de su extensa carrera.

Este live no pasó desapercibido entre los hinchas nacionales y el periodista Jorge Coke Hevia en el programa Pauta de Juego mostró su malestar por esta situación.

“¿Cuántos jugadores de Uruguay hicieron streams ayer? Ninguno. Lejos de ser grave, repetir los mismos errores de la últimas dos clasificatorias que no fuimos al Mundial no lo entiendo. Partimos con streams y con ruido afuera de la cancha”, partió diciendo el conductor del programa radial.

“Arturo Vidal hizo streaming y estaba con Gary Medel me parece, no me gusta. Campeón del mundo no sé si lo ha hecho en régimen de concentración y si lo hace es campeón del mundo”, agregó,

“Siento que el hincha chileno que le aguantamos todo porque son intocables ya nos aburrimos….Está lejos de ser grave pero me tiene podrido”, sentenció Hevia.