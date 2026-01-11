En una jornada memorable, la selección chilena que dirige Arturo Vidal y el influencer Shelao, derrotó a Colombia 5-5 (2-1) y se clasificó en el primer lugar de su grupo en la Kings World Cup Nations que se disputa en Brasil.

Con un impensado triplete del portero Matías Herrera y un doblete de Juan Araya, la Roja sufrió para terminar 5-5 ante los colombianos que forzaron los ‘shootouts’ gracias a las anotaciones de Jhon Palacios (x2), Brihan Guti, David Loaiza y Angellot Caro.

En la definición mano a mano, Chile nuevamente contó con la soberbia actuación del meta Herrera, quien contuvo dos shootout.

De esta forma, el combinado nacional ganó su tercer partido consecutivo y se mantuvo su invicto en la competición donde clasificó en el primer lugar de su grupo.

Con este resultado, Chile evita el repechaje en el ‘Last Chance’ y espera rival para los cuartos de final que se disputarán entre el 13 y 14 de enero.

Tabla de posiciones del Mundial de la Kings League

POS EQUIPO V PJ D GF GC DG 1 Chile 3 3 0 14 9 5 2 Colombia 1 3 2 15 12 3 3 Marruecos 1 3 2 11 15 -4 4 Países Bajos 1 3 2 11 15 -4

