En una jornada memorable, la selección chilena que dirige Arturo Vidal y el influencer Shelao, derrotó a Colombia 5-5 (2-1) y se clasificó en el primer lugar de su grupo en la Kings World Cup Nations que se disputa en Brasil.
Con un impensado triplete del portero Matías Herrera y un doblete de Juan Araya, la Roja sufrió para terminar 5-5 ante los colombianos que forzaron los ‘shootouts’ gracias a las anotaciones de Jhon Palacios (x2), Brihan Guti, David Loaiza y Angellot Caro.
En la definición mano a mano, Chile nuevamente contó con la soberbia actuación del meta Herrera, quien contuvo dos shootout.
De esta forma, el combinado nacional ganó su tercer partido consecutivo y se mantuvo su invicto en la competición donde clasificó en el primer lugar de su grupo.
Con este resultado, Chile evita el repechaje en el ‘Last Chance’ y espera rival para los cuartos de final que se disputarán entre el 13 y 14 de enero.
Tabla de posiciones del Mundial de la Kings League
|POS
|EQUIPO
|V
|PJ
|D
|GF
|GC
|DG
|1
|Chile
|3
|3
|0
|14
|9
|5
|2
|Colombia
|1
|3
|2
|15
|12
|3
|3
|Marruecos
|1
|3
|2
|11
|15
|-4
|4
|Países Bajos
|1
|3
|2
|11
|15
|-4
En resumen…
- Liderato e invicto: La selección chilena de Arturo Vidal y Shelao venció a Colombia por penales tras empatar 5-5, clasificando primera de su grupo en la Kings World Cup Nations.
- Figura del encuentro: El portero Matías Herrera fue el protagonista absoluto al anotar un triplete durante el partido y tapar dos remates en la definición por shootouts.
- Rumbo a cuartos: Al terminar líder, la Roja evitó el repechaje y accedió directamente a los cuartos de final, que se jugarán entre el 13 y 14 de enero.