Chile firmó una presentación arrolladora en la Kings League World Cup al golear por 6-1 a Marruecos, en un partido donde La Roja mostró jerarquía, contundencia y una clara superioridad desde el primer minuto. El equipo capitaneado por Arturo Vidal no dejó dudas y se posiciona como uno de los elencos más fuertes del torneo.

El marcador se abrió muy temprano gracias a Juan Araya, quien anotó a los 5 minutos, encendiendo rápidamente el partido a favor del combinado chileno. Ese gol inicial desordenó por completo a los africanos y marcó el tono de lo que sería una noche complicada para Marruecos.

Mediante shootout, Mathías Vidangossy puso la esperanza al poner el quinto tanto y dejar a Chile a uno de la victoria.

La gran figura del encuentro fue Nacho Herrera, autor de un póker de goles en una actuación sencillamente demoledora. El atacante chileno convirtió a los 22’, 23’, 31’ y 41’, desarmando una y otra vez a la defensa rival y consolidando la goleada.

Marruecos logró descontar mediante Nadir Louah a los 40 minutos, en una de las pocas aproximaciones claras que tuvo el elenco africano. Sin embargo, el gol no cambió el desarrollo del partido, ya que Chile mantuvo el control absoluto del juego y nunca vio peligrar el resultado.

Finalmente, el sexto gol de Chile obra de Nacho Herrera decretó el término del compromiso por lo que el equipo del ‘King’ se mete en el primer lugar del grupo A de la Kings League World Cup.

Así queda la tabla del grupo A de la Kings League World Cup