Este sábado comenzó la Kings World Cup Nations o más conocido como el Mundial de la Kings League, torneo que reúnes a 20 selecciones y se desarrollará hasta el 17 de enero en Brasil. Chile se hace presente capitaneado por Arturo Vidal.

El King figura como presidente del combinado nacional, en este certamen que se disputa por primera vez y que reúne a influencers, streamers y estrellas del fútbol de distintas latitudes.

Esta jornada la selección chilena tuvo un estreno triunfal, empatando 3-3 con Países Bajos y ganando en los shootouts por 3-1.

Los goles nacionales fueron obra del arquero Matías Herrera (2′), el exfutbolista Ezequiel Luna (13′) y el delantero Ignacio Herrera de la Universidad de Concepción (31′) de penal.

Mientras que en el comienzo, el influencer Pedro Canales falló su lanzamiento ejerciendo como presidente, teniendo que reemplazar a Vidal.

El King dijo presente conectándose a distancia y dio órdenes a través de la transmisión en streaming, considerando que hoy comenzó la pretemporada con Colo Colo.

Recordar que Chile es parte del Grupo A y ahora deberá enfrentar a Marruecos el miércoles 7 de enero a las 18:00 horas, para cerrar contra Colombia el domingo 11 de enero.

En síntesis