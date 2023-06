Cóndor Rojas le da un espaldarazo a Bravo y pide parar las críticas: "Claudio no tiene nada que demostrar en la Selección Chilena"

Claudio Bravo está en el ojo del huracán tras su decisión de no venir a Chile para los amistosos de junio de La Roja que disputarán ante Cuba y República Dominicana en suelo nacional y ante Bolivia en tierras altiplánicas.

Pese a que encontró varios detractores, encontró un aliado nada más ni nada menos que en Roberto ‘Cóndor’ Rojas, mítico portero de la Selección Chilena quien habló con Bolavip Chile y le dio un espaldarazo al portero.

“Yo creo que Claudio tiene motivos para no venir a la Selección, ya que el calendario europeo es totalmente diferente al sudamericano en lo que respecta a La Roja”, argumentó el ex arquero de Colo Colo.

En esta pasada, Claudio Bravo se restó de La Roja. | Foto: Photosport

Cóndor Rojas le dio un espaldarazo monumental a Bravo: “El hecho de haber conversado con el técnico… yo no sé cuáles fueron los motivos, pero si el motivo es descansar y prepararse para las Eliminatorias, tiene toda la razón de tener un descanso. Claudio no tiene que demostrar nada en la selección, todos conocen su nivel y debe descansar para prepararse”.

Ex arquero de la selección llamó a Eduardo Berizzo explicar su ausencia: “El técnico tiene que aclarar lo que realmente conversaron y su posición, que hasta cierto punto se entiende, pero Claudio no es un joven para estos partidos que no representan nada a nivel internacional. El DT podrá ver la posibilidad de poner a un arquero más joven”.

Lo concreto es que Claudio Bravo no dirá presente con La Roja en junio y en su lugar estarán Cristóbal Campos de Universidad de Chile y Gabriel Arias de Racing Club, quienes buscarán convencer al estratega nacional.