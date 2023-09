La Selección Chilena decepcionó en su estreno en las clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 no solo por el resultado, sino que por varios rendimientos individuales que no estuvieron a la altura.

En esa materia, Mauricio Pinilla explotó en contra del chileno-belga Nayel Mehssatou, quien fue a las claras uno de los puntos más bajos en la dura caída que tuvo La Roja en el Estadio Centenario de Montevideo.

En ESPN Chile, el ex artillero de la Selección Chilena y Universidad de Chile no dudó en señalar que “Mehssatou no existe, no sé de qué juega. No sé si es veloz, lento, si la toca bien o mal, no sé lo que es”.

Mehssatou tuvo un impreciso partido ante Uruguay. | Foto: Photosport

Pinilla no suelta al chileno nacionalizado y sencillamente no se explica cuál es su aporte dentro de la cancha en el esquema a de Eduardo Berizzo: “No aporta absolutamente nada. Teniendo a Catalán… no defendió, no atacó, fue impreciso”.

“Dejas a Catalán de defensor y punto, si el primer tiempo básicamente no atacaste. Acá hay materias terminadas, hay jugadores que no rindieron”, sentenció con una lapidaria frase el ex delantero nacional.

¿Qué viene para La Roja en lo inmediato?

Chile enfrentará a Colombia este martes en el Estadio Monumental con la obligación de lograr tres puntos que lo pongan en carrera a la cita mundialista nuevamente.