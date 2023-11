Dante Poli entrega en bandeja al entrenador ideal para la banca de la Selección Chilena: "Me convence y me seduce"

La Selección Chilena se apronta para lo que será el vital encuentro en esta jornada por las Eliminatorias Sudamericanas, en el que los dirigidos por Nicolás Córdova deben visitar a Ecuador en la altura de Quito por la sexta fecha de las clasificatorias.

A pesar de lo que es este duelo crucial, en ‘La Roja’ sin duda que uno de los grandes temas es el poder conocer quien podrá ser el nuevo entrenador de la Selección Nacional, en la que varios nombres han comenzado a sonar como opción para ser el nuevo DT de Chile.

Respecto a lo que es esta importante decisión que deberá tomar la Asociación Nacional, el ex futbolista, Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN, en la que dejó a su gran candidato para tomar el mando de la Selección Chilena: Ricardo Gareca.

“Me gusta su forma de declarar, yo no me quedó solo con el aspecto futbolístico, sino que su liderazgo, su personalidad, a mi me convence y me seduce”, declaró el ex defensor.

Para Poli, Gareca debe ser el DT de La Roja | Foto: Photosport

Finalmente, Poli explica las grandes razones por la que él se decantaría por la llegada de Ricardo Gareca a la Selección Chilena, a quien lo ve como un entrenador que requiere de todas las cualidades para poder darle competitividad a ‘La Roja’

“Yo creo que él maneja un aspecto de entrenador de alta competencia y sobre todo de clasificatorias, que es lo que necesita Chile en esta etapa apocalíptica”, cerró.