Alexis Sánchez dejó la grande en La Roja tras sus denuncias sanitarias sobre el estado de Juan Pinto Durán y lo que le pasó en el Estadio Monumental. El Niño Maravilla alzó la voz sobre el estado de la infraestructura en el recinto de Macul, donde también jugó durante una temporada en el fútbol chileno.

Los críticos han salido a destrozar a Sánchez debido a que esta situación era con premura y no después de la leche derramada tras el adiós de Eduardo Berizzo como entrenador nacional.

Un exjugador de la U, Carlos Ramos, quien además ostenta la presidencia del Colegio de Entrenadores de Chile simplemente pierde la paciencia con el Maravilla, quien denunció poca preocupación por JPD y por el estado del Monumental.

“Creo que las cosas hay que decirlas cuando corresponden, no después dé. Alexis debió decir esto antes, no ahora que está la embarrada”, expresó Ramos a RedGol.

Alexis Sánchez suma sólo críticas por su denuncia sanitaria (Photosport)

Incluso, Ramos quien también defendió a la U y fue parte de La Roja en los Juegos Olímpicos en 1984 le tiró toda las críticas al delantero del Inter de Milán tras sus palabras contra la infraestructura de JPD y Macul.

“Ese es un problema del fútbol chileno, que el jugador es muy sumiso. Tienen que pasar esas cosas para empezar a hablar”, agregó.

KO a Nico Córdova

Además de barrer el piso con Alexis Sánchez, Carlos Ramos en su calidad de jefe de los entrenadores está molesto, ofuscado y estalló en cólera debido al nombramiento de Nicolás Córdova como el DT transitorio de La Roja.

“Sin comentarios con lo de Córdova. Me hago eco de lo que he escuchado. No sé cuáles fueron los caminos que lo llevaron ahí”, disparó Ramos.

Además, el exjugador de La Roja es tajante: “Tengo claro que esas soluciones son de parche”. Incluso, Ramos le tira un dardo a la Federación. “Llevo 50 años metido en esto y necesitamos un cambio, una dirección técnica nacional que sea seria”, terminó.