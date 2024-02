Ricardo Gareca empieza a planificar lo que será su debut en la selección chilena en marzo ante Albania y Francia. Por lo mismo ya empezó los contactos con jugadores histórico de la Roja.

En el listado aparece el nombre de Eduardo Vargas, quien ha sido renegado de los últimos procesos. Ahora el Tigre reconoció que el ex Universidad de Chile puede tener una nueva opción.

El tema ahora pasa a si el nacido en Renca podrá cumplir con lo exigido por el entrenador. Lo que será un desafío de palabras mayores.

La condición para Eduardo Vargas

Gareca enfatizó que la situación de Alexis Sánchez es muy distinta. Esto porque es considerado en el Inter, pero no de la forma que espera el niño maravilla. Por lo mismo le recomendó irse a un equipo como Marsella que le brindó un puesto de titular indiscutido.

Eduardo Vargas busca sumar minutos en el Atlético Mineiro y así retornar a la Roja

Ahora Turboman debe iniciar un proceso más complejo por las lesiones que lo han afectado en el último tiempo. “Ahora se está preparando con todo. Yo tuve un Zoom también con él y ya está recuperado. Resta nada más saber si va a continuar o no y si lo favorece o no el no jugar. Para ser tenido en cuenta en la Selección, va a ser importante que a él se lo vea en un ritmo”, recalcó el Tigre a La Tercera.

El entrenador argentino incluso abordó la opción de que siga en Atlético Mineiro pro en un papel secundario. Por lo que estaría dispuesto a llamarlo a la Roja para que pueda ocupar la vitrina y así encontrar un nuevo club.