Charles Aránguiz entró en el ojo del huracán. Luego de que el volante no fuera citado por Ricardo Gareca, se especuló que fue uno de los jugadores que no atendió al llamado de La Roja.

Ello, para un DT que pasó por la banca de la selección chilena, es poco fiable. Es más, llamó a tener precaución con una información que no ha sido confirmada por el jugador.

Para César Vaccia, el Príncipe de Puente Alto no haría eso. Así lo manifestó en conversación con BOLAVIP CHILE y defendió al campeón de América. Rechazó la hipótesis.

“Creo que no es bueno generar ese tipo de noticias, que a lo mejor son falsas. A lo mejor no tiene ningún asidero, a lo mejor alguien piensa que pudo haber sido. No me parece, porque eso perjudica a Charles. Es un buen tipo”, señaló.

En dicha línea, lanzó: “A Charles lo conozco. Sí lo llama cualquier persona, él contesta. Más encima lo llama el seleccionador nacional, obviamente que él le va a contestar.

Por eso, llamó a respetar al crack. “Más allá de hacer especulaciones, creo que no corresponde que alguien sin que tenga alguien comprobado por el jugador, si es que fue así. No es bueno generar este tipo de noticias”, destacó.

César Vaccia defendió a Charles Aránguiz. Lo protegió de polémicas con La Roja.

Protegió a Charles Aránguiz

Finalmente, le mandó un cariño al jugador de Universidad de Chile. Y es que la versión de que el volante de 35 años fue el que no contestó el teléfono ya fue esparcida.

“Creo que tiene que hacerse responsable y hacerse cargo. Ya el daño está hecho. Pase lo que pase, está hecho”, destacó el entrenador de fugaz paso por la banca de La Roja en 2002.

Cuándo juega La Roja

El siguiente encuentro de la selección chilena será ante Brasil. Se disputará el jueves 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional.