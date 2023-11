En estos días u horas previas al duelo entre Chile y Paraguay por las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, vimos una danza de periodistas y expertos disfrazarse de entrenadores y dieron a conocer, lo que según ellos, debiese ser la oncena de La Roja ante los guaraníes.

Uno de ellos, fue Maks Cárdenas, quien a través de la plataforma en Instagram, dio a conocer su formación ideal para enfrentar a los guaraníes, pese a que no cree que el técnico Eduardo Berizzo vaya a ser tan osado, como también, aquellos nombres que debería guardar para el cotejo ante Ecuador.

“No creo que Berizzo se atreva a tanto, pero así jugaría yo ante Paraguay, donde guardaría jugadores para Ecuador y no haría jugar a Paulo Díaz, Vicho Pizarro, Felipe Méndez ni a Ben Brereton. Jugadores que para mi, debieran ser titulares en ese partido”, fue lo primero que expuso el corresponsal.

“Tenemos que ser…”

Lo primero que señaló Cárdenas, es quién para él, debiera ser el marcador de punta derecho. En ese sentido, dio a conocer a su jugador preferido para tal función.

“Para Paraguay, con todo, equipo ultraofensivo. Felipe Loyola como lateral derecho, porque es el lateral que más sube de todos los que tenemos“, expresó el corresponsal.

A su vez, entregó el que según su parecer, debiera ser el puesto que ocupe Alexis Sánchez y quiénes debiesen ser los tres en ataque, donde según él, dejará contentos a todos.

“Alexis Sánchez de diez para dejar arriba a todos los jóvenes. Damián Pizarro, felices los del Colo, Alexander Aravena, felices los de la Cato y Darío Osorio, felices los de la U. Gente joven arriba, con Alexis de 10, vamos con todo contra Paraguay”, afirmó.

Finalmente, reiteró cuáles son las cualidades que deben tener los futbolistas que se vayan a medir con la albirroja. “Tiene que estar Pulgar porque es alto, tiene que estar Damián Pizarro porque es alto. La columna vertebral, el arquero y los centrales, no se mueven, se que no es popular, pero no se mueven“, cerró Cárdenas.

En general, su oncena es muy similar a la que plasmaría el Toto este jueves en Macul. Para Maks debiese ser con Cortés en el arco; Loyola, Medel, Maripán y Suazo; Pulgar, Echeverría y Sánchez: Osorio, Aravena y Pizarro.

La oncena de Cárdenas (Instagram)

¿Fecha, hora y lugar del Chile versus Paraguay?

El compromiso se disputará este jueves 16 de noviembre en el Estadio Monumental a partir de las 21.30 horas. El duelo es válido por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas.