Este año la Selección Chilena tocó fondo, literal. La Roja quedó última en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026 y se perderá la cita planetaria por tercera vez de forma consecutiva.

El proceso estuvo a cargo de tres entrenadores, donde pasaron Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y todo acabó con el interinato de Nicolás Córdova.

Ahora en la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) piensan en el próximo proceso de cara al Mundial 2030, pero por el momento no hay un cuerpo técnico designado.

Es por esto, que un histórico de la Selección pidió de regalo navideño un nuevo director técnico para el Equipo de Todos. Se trata de Miguel Ángel Neira, quien en diálogo con BOLAVIP se refirió a la situación actual del combinado nacional.

“Primero, que no hay técnico. Segundo, que la ANFP no quiere contratar técnico, gastar plata, porque no hay nada para 2026. Entonces, ¿qué se le puede echar a la Selección Chilena? Es muy poco, no hay competencias, no hay nada. Es difícil, porque no hay actividad. No tiene sentido”, comenzó reflexionando.

Luego, coincidió que lo mejor en esta Navidad sería poder tener un entrenador confirmado en La Roja.

“Yo creo que sí, un entrenador. Un entrenador que esté por acá cerca, ojalá que chileno. Pero si uno empieza a analizar los chilenos, no hay ninguno. Tiene que ser de afuera”, propuso.

Respecto a las fechas, el exfutbolista indicó que debe ser lo antes posible: “Ojalá en enero que lo nombren”.

Consignar que por el momento ni siquiera hay luces del que podría ser el nuevo entrenador de la Selección Chilena, pues todos apostaban por Manuel Pellegrini, pero el Ingeniero renovó por una temporada más con el Real Betis, hasta junio de 2027.

Mientras tanto, Nicolás Córdova continúa en el interinato, en paralelo a sus labores como jefe técnico de las selecciones menores.

Nicolás Córdova sigue siendo el técnico interino de la Selección Chilena. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

