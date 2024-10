Restan solo dos días para que La Roja salga a enfrentar a Brasil por las Clasificatorias Sudamericanas en el Estadio Nacional. La Selección chilena llega llena de dudas a esta nueva doble fecha y una de ellas es, quien será el nuevo capitán del equipo.

La ausencia de Mauricio Isla no dejó a nadie ajeno. Y es que el “Huaso” fue uno de los últimos bastiones de la “Generación Dorada”. No por nada también fue el capitán de la amarga fecha anterior, por lo que al no estar en esta pasada, Ricardo Gareca -o bien el plantel- nuevamente deberá decidir quién portará la jineta.

El histórico Leonel Herrera del Colo Colo 1973 dio su veredicto, y aseguró que una gran figura del actual plantel del “Cacique”, quien está nominado a La Roja, debería ser el nuevo capitán.

Al tratarse de una renovación de nombres, primer puso en tela de juicio la capitanía de Eduardo Vargas, uno de los últimos de la Generación Dorada que están presentes en esta nómina: ” Por la personalidad de él, yo creo que no. Él ha ganado todos los campeonatos, es muy respetable, yo también lo admiro mucho, pero por presencia, por la forma como es, muy callado, muy tranquilito, no creo…”

Leonel Herrera elige a figura de Colo Colo como el nuevo capitán de La Roja

Fue allí cuando el exjugador de Colo Colo se la jugó, sorprendentemente, por Carlos Palacios, quien hoy es uno de los jugadores más valiosos y regulares del plantel de Jorge Almirón: “Casi todos son más o menos, casi iguales, no hay ninguno que sobresalga del resto como para tener mucha más presencia frente a los árbitros o frente a sus propios compañeros. No olvidemos que el capitán viene siendo el segundo entrenador”.

Leonel Herrera quiere ver a Carlitos Palacios como el nuevo capitán de La Roja (Foto: Andres Pina/Photosport)

“A mí, a mí me gusta más, por lo que está mostrando ahora, es Carlos Palacios como nuevo capitán de Chile“, agregó.

Al cierre, entregó sus argumentos de porqué la “Joya” debiera portar la jineta: “Palacios porque está alegando, porque alega mucho, porque tiene presencia, porque eso es lo que se necesita para ser un capitán, tener trascendencia sobre el resto de los jugadores”.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

El primer partido de la Selección Chilena en esta doble fecha clasificatoria será ante el poderoso Brasil, el día jueves 10 de octubre a contar de las 21:00 horas. Tras este duelo, el siguiente desafío será ante Colombia el día martes 15 desde las 17:30 horas.