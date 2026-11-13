Este es el jugador de Chile más criticado en el primer tiempo ante Colombia: “En su mejor momento fue malo”

Este es el jugador más criticado de la Selección Chilena en el primer tiempo ante Colombia.

La Selección Chilena en estos momentos está disputando un importante duelo amistoso ante Colombia, en lo que es el primer duelo del equipo de todos en esta Fecha FIFA y en donde Nicolás Córdova busca cosechar un positivo resultado con sus dirigidos.

Dentro de lo que es este disputado duelo, La Roja busca quedarse con un resultado positivo ante la escuadra cafetalera en un encuentro que ha generado bastante atención entre los fanáticos de la Selección Chilena.

En estos primeros 45 minutos, los hinchas de La Roja se hacen sentir en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su reflexión de lo que ha sido este partido.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Selección Chilena que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su nivel en el campo de juego, generando diversos comentarios y críticas entre los fanáticos.

Maripán el apuntado por los hinchas

Maripán recibe críticas | Foto: Photosport

El jugador que ha concentrado parte de las críticas de los hinchas es el defensor Guillermo Maripán, quien no ha logrado convencer completamente a los fanáticos de La Roja por lo mostrado durante esta primera mitad ante Colombia.

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“¿De verdad no hay nadie más que Maripán? Nadie que se quiera o pueda mostrar como central para la selección“, comentó uno de los hinchas de la Selección Chilena a través de redes sociales.

“Ese Maripán en su mejor momento fue malo, ahora que esta en la mierda en descenso en su carrera porque lo siguen llamando“, fue lo que señaló otro fanático criticando el rendimiento del zaguero

Para la segunda parte del compromiso, Maripán buscará mejorar su imagen y elevar su nivel para ayudar a La Roja a conseguir un buen resultado en este amistoso ante Colombia.

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Esto dicen los hinchas nacionales por Maripán