¡Confirmada! Esta es la formación ratificada de la Selección Chilena ante Colombia

El técnico Nicolás Córdova prácticamente repitió el once titular que derrotó a México en Los Ángeles en la última fecha FIFA.

La Selección Chilena ya tiene formación confirmada para enfrentar a Colombia en Cali, en el primero de los dos amistosos que disputará ante el combinado cafetalero durante esta Fecha FIFA.

El técnico Nicolás Córdova apostó prácticamente por el mismo equipo que derrotó a México en Los Ángeles en el mes de octubre. La única novedad será el ingreso de Guillermo Maripán en la defensa, donde conformará la línea de tres defensores junto a Jonathan Villagra y Diego Ulloa.

Guillermo Maripán será de la partida ante Colombia (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images).

Así, el once de Chile será con Lawrence Vigouroux en portería; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Diego Ulloa en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo en el mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez en delantera.

El duelo entre la Selección de Colombia y la Selección Chilena se disputará este viernes 13 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio Olimpico Pascual Guerrero.

La Formación titular de La Roja