Este es el jugador de la Selección Chilena que más críticas ha recibido ante México.

La Selección Chilena en estos momentos está disputando un importante compromiso amistoso ante México, en el marco de una nueva fecha FIFA, en la que los dirigidos por Nicolás Córdova buscan seguir sumando minutos de cara a sus próximos desafíos.

Dentro de lo que es este disputado duelo, La Roja busca quedarse con un resultado positivo ante el combinado mexicano, en un encuentro que ha generado bastante atención entre los fanáticos de la Selección Chilena.

En estos primeros 45 minutos, los hinchas de La Roja no tan solo se hacen notar en el recinto donde se disputa el compromiso, sino que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su reflexión de lo que ha sido este partido.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Selección Chilena que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su nivel en el campo de juego, generando diversos comentarios y críticas entre los fanáticos.

Suazo el apuntado por los hinchas

Suazo recibe críticas | Foto: Photosport

El jugador que ha concentrado parte de las críticas de los hinchas es Gabriel Suazo, quien no ha logrado convencer completamente a los fanáticos de La Roja por lo mostrado durante esta primera mitad ante México.

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“Chile nunca va a progresar con Suazo en cancha, que hue… más nefasto, nunca ha sido aporte en la selección!“, comentó uno de los hinchas de la Selección Chilena a través de redes sociales.

“Suazo es uno de los más adultos de la selección y que juega en un club grande de Europa no debe tener permitido equivocarse debería ser el que da cosas extras.”, fue lo que señaló otro fanático criticando el rendimiento del lateral izquierdo.

Para la segunda parte del compromiso, Gabriel Suazo buscará mejorar su imagen y elevar su nivel para ayudar a La Roja a conseguir un buen resultado en este amistoso ante México.

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