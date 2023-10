Un error de Paulo Díaz y la insólita expulsión de Marcelino Núñez le terminó costando caro a la Selección Chilena en su visita a Venezuela, encuentro válido por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que terminó 3 a 0 a favor de los llaneros.

El buen inicio que tuvo La Roja en el Estadio Monumental de Maturín fue tirado por la borda en cuestión de minutos tras la mala salida del jugador de River Plate y luego con la tarjeta roja al futbolista del Norwich City el equipo quedo expuesto a los ataques de Yeferson Soteldo y Salomón Rondón.

Berizzo ha sido fuertemente criticado por los hinchas nacionales | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Ya han pasado varias horas de la dura caída en suelo venezolano y el periodista José Toño Prieto conversó con Bolavip Chile sobre todo lo que dejó el partido entre chilenos y venezolanos.

“Esto es todo de los jugadores. El error de Paulo Díaz es de los futbolistas, el error de Marcelino Núñez es de los futbolistas, la velocidad versus Soteldo es de los futbolistas”, señaló el comentarista deportivo de Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

Recordar que Eduardo Berizzo había sido apuntado por los hinchas nacionales como el gran responsable de esta nueva derrota y en varias redes sociales se había hablado sobre una posible salida del estratega argentino.

“¿Debe irse Eduardo Berizzo? No, la verdad es que no hay más y no hay que seguir auto engañándose. Cada error se paga caro y eso es lo que está haciendo Chile. Además, es un equipo que no tiene gol, no tiene líderes en la cancha, Gary Medel no puede seguir jugando de zaguero central tiene que ser volante central como viene jugando en el Vasco”, les contestó Prieto a los detractores de Berizzo.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO EDUARDO BERIZZO EN LA ROJA?

El técnico argentino firmó un contrato hasta el término de las Eliminatorias al Mundial 2026, es decir, hasta el 30 de septiembre del 2025.

¿CONTRA QUIÉN Y DÓNDE JUGARÁ CHILE EN LA QUINTA FECHA DE LAS CLASIFICATORIAS?

En noviembre próximo, se jugarán los últimos dos partidos del año 2023 rumbo al mundial de Norteamérica y en esa quinta jornada, La Roja recibirá a Paraguay en el Estadio Monumental el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas.