El entrenador Nicolás Córdova dio a conocer la lista definitiva de los 23 jugadores que dirán presente con la Roja en el Preolímpico Sub 23 comenzará el próximo sábado 20 de enero y que se disputará en Venezuela.

Una de las grandes sorpresas fue la exclusión del lateral y una de las grandes figuras de Universidad de Chile, Marcelo Morales. El futbolista formado en el Romántico Viajero fue protagonista durante gran parte del Campeonato Nacional, torneo donde aportó con siete asistencias

Según informó el sitio Redgol, el jugador en cuestión no habría cumplido una de las metas impuestas por Córdova: el reducir su índice de grasa corporal, lo que generó la molestia del DT y que este lo borrara de la Roja.

MANUEL SUÁREZ LE LEVANTA EL PULGAR A LA DECISIÓN DE NICOLÁS CÓRDOVA SOBRE MARCELO MORALES

En el programa Metrópolis AM de Radio La Clave, Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Roja, analizó dicha situación y aplaudió la decisión que tomó el novel entrenador chileno.

“Te merma absolutamente el rendimiento deportivo. A menor grasa corporal, es menor la cantidad de oxigeno que se pueda transportar en el cuerpo y eso se traduce en un menor desempeño deportivo”, explicó.

La no nominación de Morales llamó la atención de los hinchas nacionales | FOTO: Ándres Pina/Photosport

“Seguramente en estos torneos donde juegas cada tres días y necesitas que la recuperación sea más rápido, donde hay mayores factores en el alto nivel, consideraron el cuerpo técnico que este tipo de situaciones podrían mermar el rendimiento de los futbolistas y buscaron otra opción”, agregó.

“Me parece una buena señal. Me parece una buena señal que lo transparentes y una buena señal para los jóvenes porque así tendrán que cuidarse para estar en el alto nivel. Sería bueno que esta señal que el resto de los jóvenes la entiendan bien y empiecen a cuidarse”, sentenció Suárez.

¿QUÉ PASARÁ AHORA CON MARCELO MORALES?

El lateral izquierdo ya se puso a las órdenes del adiestrador argentino Gustavo Álvarez y se apronta para los desafíos de Universidad de Chile de cara a la temporada 2024.