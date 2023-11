Tras caer por la cuenta mínima ante México, la Selección Chilena Femenina con Luis Mena al mando del equipo logró una histórica medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Pero el encuentro ante el Tri estuvo marcado por la ausencia de Christiane Endler y Antonia Canales, quienes tuvieron que retornar antes de tiempo a sus respectivos clubes, situación que generó una ola de comentarios negativos en contra de Pablo Milad y los dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Ante esta situación, el ex Intendente de la Región del Maule salió a aclarar diversos temas, respuesta que no dejó para nada contentos a los fanáticos ni a los periodistas.

No obstante, en el programa Todo Es Cancha comenzaron a analizar todo lo que pasó el fin de semana con la Roja Femenina y ahí el comunicador Francisco Eguiluz le cayó con todo al mandamás de la ANFP.

“A mí lo de Milad no me sorprende en nada. Básicamente el fútbol femenino en Chile ha sido maltratado por Pablo Milad y yo lo dije alguna vez con palabras bastantes groseras sobre el machismo de él. Milad mira en menos a la mujer y es misógeno, y no solo él sino varios dirigentes”, aseveró.

“Tiene a las mujeres jugando sin ninguna medida de seguridad en las canchas, sin ambulancia en varios partidos, con árbitros que no llegan a sus compromisos. Hemos visto jugadores de Cobresal jugando intoxicadas por mala alimentación o sea no me puede sorprender que Milad haga un mal trabajo con las mujeres”, agregó.

Milad ha sido duramente cuestionado en los últimos días | FOTO: Javier Salvo/Aton Chile.

“Acá las culpas más que el cuerpo técnico vienen de otro lado y lo raro es que los dirigentes no salen a boicotearlo como si lo hicieron con Sebastián Moreno”, remató.

¿Cómo finalizó el fútbol femenino de Santiago 2023?

Finalizada la actividad del fútbol femenino y la realización de la ceremonia de la victoria, queda resuelto que México ganó la medalla de oro, Chile la de la plata y Estados Unidos con el bronce.