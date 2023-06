Este domingo la selección chilena venció 3-0 a Cuba con dos goles de Marcelino Núñez y otro de Rodrigo Echeverría, en el primero de tres amistosos que la Roja disputará en junio.

Pese al resultado no son pocas las voces que critican el nivel del rival de Chile, rival con el peor ránking FIFA que ha enfrentado el equipo de todos, según Jorge Gómez Pelotazo.

Uno que no estaba nada de contento es el periodista Jorge Coke Hevia, el que sin pelos en la lengua asegura que “fue un amistoso indecente donde no vi nada, no veo la productividad de este partido, para qué te voy a mentir”.

Jorge Coke Hevia destaca a Marcelino Núñez en el triunfo de Chile (Photosport)

El periodista de Radio Pauta sólo rescata una cosa buena según su mirada. “Salvo a Marcelino Núñez que intentó desde afuera del área, sigue llegando siempre a arco rival, debe ser titular y es el verdadero recambio de la selección, el resto muy poco, de hecho que lata que (Alexander) Aravena no haya sumado una cosita más”, indicó.

Para el final, Coke le da un palito al entrenador nacional. “No entiendo que Eduardo Berizzo elija a Marcos Bolados para jugar de 9 cuando no tiene gol y lo demostró hoy, de verdad un desastre”, cerró.