Gloria del fútbol argentino revive el escándalo de La Roja Femenina en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023: "No se planificó con seriedad"

Hace poco más de una semana, La Roja Femenina vivió uno de sus episodios más escandalosos de la historia, donde tuvo que afrontar la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 sin una arquera nominal dentro de sus filas.

La razón de lo anterior fue por la fecha de ‘vencimiento’ de los permisos que el Olympique de Lyon y el Valencia entregaron a Christiane Endler y Antonia Canales, respectivamente. El alcance de fechas impidió que Chile tuviese una arquera frente a las mexicanas.

Pese a que ha pasado agua bajo el puente, ahora fue el turno de un ex seleccionado argentino y mundialista con la albiceleste, Juan Pablo Sorín, quien reaccionó con total indignación por lo ocurrido en los Juegos Panamericanos.

Tiane Endler dijo adiós a La Roja. | Foto: Photosport

“Lucho por el fútbol femenino hace muchos años porque sé lo que sufrieron mis colegas. Lo de la final panamericana femenina fue un dolor muy grande para todos los que intentamos que esto evolucione”, dijo en diálogo con ADP Deportes

Si bien Sorín no apuntó con el dedo, apunta a serios errores en la planificación de Chile con este torneo: “No se planificó con seriedad. Me ponía en la piel de las jugadoras y decía: ‘¿Cómo voy a jugar una final sin mi arquera?’”, complementó.

Lo cierto es que Chile, a la larga, se terminaría quedando con la medalla de plata tras caer ante México en la gran final por la cuenta mínima, derrota que dejó un sabor amargo por todo lo que sucedió en la antesala más que por el resultado mismo.

Luis Mena asumió culpas

El entrenador de La Roja Femenina asumió culpas en la previa del duelo ante México y acusó que ‘se confiaron’ del permiso que había dado Valencia a Antonia Canales, explicando el papelón que sufrió Chile.

Tiane, fuera de La Roja

Una vez que Chile accedió a la gran final de los Juegos Panamericanos, Christiane Endler comunicó al mundo entero que colgaba los botines de la Selección Chilena, aunque Luis Mena aseguró que tratará de revertir su decisión.