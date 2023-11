Gonzalo Fouillioux revela el jugador de La Roja sub 23 que se ganó un lugar en la adulta: "Se sumará de manera constante en la Selección"

La Selección Chilena sub 23 no logró su gran objetivo en estos Juegos Panamericanos y se quedó con las ganas de la medalla de oro tras perder por penales en la final ante Brasil, en la que Eduardo Berizzo no pudo lograr su primer éxito con ‘La Roja’, pero en la que esta competición le sirvió para ver nuevos nombres para la adulta.

Tras lo que fue el rendimiento general del equipo, el periodista Gonzalo Fouillioux habló en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y dejó el nombre del jugador que más la sorprendió en esta sub 23, en la que pone todas sus fichas para el volante, César Pérez para ser una gran opción para la Selección mayor.

“Yo lo observo como un futbolista muy dinámico, es un jugador que está todo el tiempo en movimiento, es un jugador que tiene gol, es un jugador vertical, que puede jugar muy cerca del mediocampista central o hasta de mediocampista central, pese que ahí no está su virtud, pero termina los ataques dentro del área”, comenzó señalando Fouillioux.

Siguiendo en dicha línea, el panelista del popular programa de TNT Sports, indicó que el jugador de Unión La Calera gracias a su gran rendimiento en estos Panamericanos, se ganó un gran espacio para ser considerado por Berizzo en las Selección mayor.

“Yo creo que es un jugador que se va a sumar de manera constante en la Selección, le hubiera venido muy bien ese paso a Defensa y Justicia, es un jugador para el fútbol argentino, es un jugador físico, pero puede crecer aún más”, explicó en Todos Somos Técnicos.

Fouillioux destacó la gran labor de Pérez en La Roja sub 23 | Foto: Instagram

Finalmente, Fouillioux remarcó la personalidad y atrevimiento que tuvo César Pérez dentro de este plantel, en la que siempre se mostró como un jugador confiable para el equipo y que, en momentos complejos, siempre apareció, en la que destaca lo que fue su tanto ante Estados Unidos en un contexto complicado.

“Lo que me gustó, es que si bien estos son Panamericanos y no se pueden comparar con las Clasificatorias o Adulta, jugar en la Selección es presionante, te ve todo un país. Los jugadores que asumen responsabilidades con la camiseta de la Selección, yo los valoro, en un partido cerrado, asumió la responsabilidad de la pelota parada y abrió un partido que significó una plata, no un oro”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

La Selección Chilena que adiestra Eduardo Berizzo ahora se prepara para lo que será una doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de alto impacto para ‘La Roja’, en la que deberá recibir a Paraguay y visitar a Ecuador.