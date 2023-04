Universidad de Chile logró salir con los tres puntos desde el Estadio Sausalito frente a Everton de Viña del Mar y aquello le permitió escalar hasta el segundo lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos y quedar a solo uno de Huachipato.

Por lo mismo, a pesar de que a la U le costó obtener el triunfo contra los ruleteros, los hinchas azules están contentos y llegan con la ilusión a tope para el Clásico Universitario de la próxima semana ante Universidad Católica.



ver también Michael Clark celebra el gran momento azul

Con respecto a la victoria de los azules, Tito Awad conversó con Bolavip Chile y fue consultado sobre si está satisfecho con el resultado, más no con el juego que mostró el equipo de Mauricio Pellegrino.



"La verdad que esto pasa más allá de la U, porque la U siempre va a ser mi primera prioridad. Si la U gana, salvaje. Ganó los dos últimos partidos apenitas, al peo como digo yo, pero los ganó, antes no los ganaba. No estamos sufriendo, yo sufro por el juego, pero no estamos sufriendo en la tabla. Incluso estamos peleando los primeros lugares, pero esto es la decadencia del fútbol chileno sencillamente. El partido de hoy fue una pichanga. Si ganamos, la raja, pero fue una pichanga", sostuvo Awad.

"¿Cómo juega Católica en el fútbol chileno? Horrible. ¿Cómo juega Colo Colo? Horrible. ¿Cómo juega Coquimbo? Horrible. ¿Cómo juega la U? Horrible. Huachipato se está desinflando, como todos estaban esperando. ¿Cómo están las selecciones Sub 17, Sub 20, la selección adulta? Ojo, que aquí hay que mirar más profundo, más allá del amor que le tengo a la camiseta de la U, sino que el amor al fútbol. El fútbol en Chile se está autodestruyendo", agregó.

El volante fue la gran figura del partido y se matriculó con un gol | Foto: Photosport

En cuanto a la figura del partido, Lucas Assadi, Awad no tiene dudas que el joven volante debe ser siempre del arranque. Además, destacó a otros nombres como Luis Casanova, Nery Domínguez y Cristóbal Campos.

"Assadi demostró que es un jugador diferente. Aprendió a hacer la definición, porque habitualmente los chilenos le pegan al cuerpo al arquero y dicen 'gran atajada del arquero'. Aquí la colocó como los dioses, por eso es un golazo y el no puede estar afuera del equipo. Por eso siempre dije que tiene que jugar cuatro o cinco partidos seguidos, después lo puedes sacar si no está funcionando en alguna faena del juego, pero él no puede estar afuera del equipo".

"La U se está sosteniendo hoy con Assadi, se está manteniendo con el gran Casanova. No estando hoy Zaldivia no lo hizo mal Nery y en el arco Campos demmostró que está solvente, diez puntos. Lo defensivo es lo que está salvando la U y las tres oportunidades que nos hacemos la hemos aprovechado, pero Assadi es el único jugador que tenemos en el momento".



Finalmente, también se le interrogó si Assadi es que el jugador que más le gusta en el cuadro universitario.

"Cuando salió Osorio, que lo encuentro un muy buen jugador y le decían la 'Joya de Hijuelas', yo a Assadi le puso 'El Diamante'. Siempre pensé y sigo pensando que Assadi será el mejor 10 del fútbol chileno que por mucho tiempo no hemos tenido. El último fue Valdivia", sentenció.