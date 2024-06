Una vez finalizado el encuentro entre Colo Colo y O’Higgins por la Copa Chile. Arturo Vidal fue consultado por los medios de comunicación respecto al empate entre Chile y Perú.

Fiel a su estilo, el volante no se guardó nada asegurando que la selección chilena sin él y sin Gary Medel es otra cosa, dejando en claro que no quedó contento con la decisión de Ricardo Gareca de no llevarlo a la Copa América 2024.

BOLAVIP conversa con el legendario Hernán Clavito Godoy, el que se cansaun poco de las declaraciones de Vidal. “Yo considero de que no puede andar sangrando por la herida porque no lo convoco y estar desprestigiando a los demás es malo”, indicá el DT.

Para el longevo adiestrador, la presencia del King no cambia mucho el presente de la Roja en Estados Unidos.

“La selección chilena es difícil que le gane a Argentina, pero no imposible, Chile no jugó bien ante Perú, hay que decirlo y no cambia nada que esté o no esté Vidal”, asegura.

Hernán Clavito se aburre de las declaraciones de Arturo Vidal.

Donde sí está de acuerdo con Arturo Vidal, es en la crítica contra los jugadores chilenos y las simulaciones.

“Lo hace de picado, pero tiene razón porque los árbitros permiten cosas, hacen teatro, lloran y ahí sí tiene razón, en Europa se pegan, se levantan y siguen jugando, acá tiran el público al rival, exageran, actúan con poca honradez profesional”, dispara.

Para el final, Clavito Godoy se refiere a la posibilidad de que Darío Osorio sea titular ante la Argentina de Messi.

“Es complicado para el técnico, porque Osorio no jugó bien y si tú partes con él y no le va bien, partes con un cambio menos, la palabra la tiene el técnico y ahí verá cuanto lo puede motivar”, cerró.