Hernán Clavito Godoy sepulta a Berizzo por no usar ni a Assadi ni a Barticciotto en la Selección Chilena: "Le entró el cagazo porque no quiso perder”

Hernán Clavito Godoy saca su clásica pizarra desde el retiro del fútbol chileno y dispara sin aspavientos a la Selección Chilena y al técnico Eduardo Berizzo. El octogenario entrenador no se guarda nada y critica al Toto por dejar en el banco a Lucas Assadi y a Bruno Barticciotto ante Bolivia.

Clavito en su estilo rudo y sin censura se lanza en picada contra el DT de la Roja, ya que el entrenador retirado no le perdona dejar fuera a los nuevos valores del torneo.

“La opinión mía vale y mucho. Acá, hablamos de la renovación y está bien. Pero… ¿Por qué se quedaron tantos cabros en el banco? Cuando va a poner a Assadi y a Barticciotto. Al entrenador le entró el cagazo porque no quiso perder”, disparó.

Hernán Clavito Godoy no se guarda nada y dispara contra Eduardo Berizzo por no usar a los más jóvenes como Lucas Assadi y Bruno Barticciotto (Photosport)

El ex técnico de Santiago Morning no terminó ahí y continuó disparando sin misericordia ante el Toto Berizzo, quien sólo hizo jugar 19 minutos en tres partidos a Assadi y no le dio chances hoy a Barti Junior ante Bolivia.

“Berizzo, se cagó entero. ¿Por qué no tira a los chicos a la cancha? Da lo mismo que pierda, empate o gane. Está probando jugadores. Acaso… ¿Está probando a Vidal? ¿Está probando a Brereton o a Alexis? ¿A quién prueba, huevón?”, dijo un iracundo Godoy.

En su último disparo, el Tío Clavito le da en el suelo a Berizzo. “Chile está jugando con puros equipos malos (…) Dejémonos de tonteras, de las mentiras que hay en este fútbol chileno”.