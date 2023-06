Rodrigo Goldberg muestra su preocupación por la Selección Chilena: "Este partido no me deja tranquilo en lo absoluto"

La Selección Chilena iguala sin goles ante Bolivia en Santa Cruz en el último examen antes del inicio de las Clasificatorias. La preocupación reina en el periodismo deportivo y prueba de ello son las palabras de Rodrigo Goldberg, quien sabe de defender a la Roja.

El Polaco, en Radio Cooperativa, muestra su ansiedad absoluta por la perfomance de la Roja ante los bolivianos. Siente que la fórmula de Eduardo Berizzo no va hacia ningún lado.

“No me gustó el partido. No me gustó por qué se está proponiendo lo mismo de siempre y no hay algo distinto. Entonces, me parece que seguimos en la misma dinámica de depender de Alexis Sánchez, depender de Arturo Vidal y cuando el peso se lo tienen que llevar otro tipo de jugadores”, dijo el Polaco.

Rodrigo Goldberg siente que la Selección Chilena erra el camino al darle poderío aún a la Generación Dorada y a jugadores experimentados como Medel, Sánchez y Vidal (Carlos Parra | Comunicaciones FFCh)

Sobre la misma, el exjugador de la Selección expuso su idea clara y golpea la mesa por lo realizado hoy en suelo boliviano por el equipo de Berizzo, que sigue sin convencer.

“Eso no nos dio resultados en las últimas dos clasificatorias. Entonces, por qué se insiste en eso. Quizás, el técnico ve cosas distintas. Este partido no me deja tranquilo en absoluto”, agregó Goldberg.

Para rematar, Goldberg fue claro en su concepto de Chile. “Era una buena oportunidad para sacar una conclusión, porque era un rival más real de lo que vamos a enfrentar (…) ¿No será mejor desde ya probar con los otros? Aparentemente, Berizzo no lo ve así”, terminó.