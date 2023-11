Luis Mena debe estar viviendo las horas más terribles de su carrera. El DT de La Roja Femenina con sólo cinco meses en el cargo asume el peor escándalo de su gestión: enfrentar una final por el oro en los Panamericanos sin arquera. Sí, la apuesta del cuerpo técnico fue traer a Christiane Endler y Antonia Canales, que militan en Europa y que sus clubes se rigen sólo por la FIFA.

En la ANFP nadie hizo ver este punto a Mena, quien es tirado a los leones y muchos de sus colegas le dieron la espalda a raíz de este papelón en Santiago 2023. Uno de ellos que no se guardó nada y fue directo, aunque con el dolor de su corazón, fue Eddio Inostroza. El histórico de Colo Colo liquidó al ex capitán albo.

“Yo creo que el gran responsable y es triste decirlo, pero el gran responsable fue nuestro entrenador, Lucho Mena. Él, es el gran responsable de esto”, disparó Inostroza en diálogo con Bolavip.

Eso no es todo, el ex ayudante de Mirko Jozic en Colo Colo es claro y lo reafirma en la conversación. “En estos temas hay que trabajar como un verdadero cuerpo técnico. Acá, reitero, hay una gran responsabilidad de Lucho Mena y de toda la gente que lo acompañó en esta decisión”, expresó Yeyo Inostroza.

Luis Mena es criticado por la ausencia de arqueras en La Roja Femenina (Photosport)

Emplaza a la ANFP

Inostroza no se guardó nada y con el dolor de su corazón, claramente, le afectó tirar al frente a Luis Mena, pero él sabe que el ex capitán albo es responsable. Eso no es todo. El exjugador de Colo Colo también le otorga culpa a sus ayudantes en la Selección Chilena y carga contra la ANFP.

“Esta es una responsabilidad compartida. Si hay un cuerpo técnico de confianza, si uno toma la determinación como jefe y tiene un segundo entrenador o ayudante, él está para pensar, para cuestionar, para opinar y para convencer al jefe técnico de la peligrosidad que existen en las decisiones que se toman”, manifestó.

En esa línea, “Yeyo” fue claro, tajante y directo: “Hubo un error garrafal de Mena y de la ANFP. Acá, no digan que no tenían confianza de un acuerdo o que no sabían, que el permiso, que la fecha de término tenía fecha de término. Hay una responsabilidad enorme de todas las partes“, añadió.

Incluso, el exjugador de Colo Colo y La Roja fue claro: “La ANFP tenía que estar atento a esto y era para discutir. Si el cuerpo técnico de Lucho había tomado la decisión, ellos tenían que opinar e incluso hacer variar la determinación. No pueden culpar a los equipos de las jugadoras. Todos saben como es la cosa y que mandan los clubes”.

Errores son errores

Luis Mena sacó campeón a Colo Colo y triunfó con el Cacique como DT del Fútbol Fem y también levantó títulos como capitán albo. Asimismo, Inostroza sabe que esto pasó anteriormente por no apoyarse en su equipo de trabajo como le pasó en su momento con errores grotescos a Óscar del Solar y Arturo Salah.

“Esto mismo aconteció hace mucho tiempo atrás, que entrenadores de prestigio hicieron jugar a 6 extranjeros y perdieron los partidos. Cómo un segundo entrenador no pone el coto en el error. Acá, es lo mismo“, insistió.

Para cerrar, Inostroza fue al hueso: “Los torneos cortos a nivel de selección no son modificables, tienen que tener 3 arqueras y había que tener a tres. Error garrafal”.