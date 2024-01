Histórico de la selección chilena elige al DT de la Roja y no se la juega por Ricardo Gareca: "José Pékerman es el hombre"

Se fue el 2023 y uno de los eventos más importantes del año que se fue, sin lugar a dudas es la partida del entrenador de la selección chilena Eduardo Berizzo, por lo que está desierto el cargo y no hay claridad formal de la ANFP respecto a su sucesor, más allá de que las preferencias apuntan a Ricardo Gareca, aunque ya existen otros nombres como los de Diego Alonso y José Pékerman.

Bolavip conversa con Jorge Aravena, el que si bien es cierto no critica la elección del ex adiestrador de Perú, se inclina por otro extranjero con experiencia en procesos eliminatorios.

“Si me das a elegir a mí, José Pékerman es el hombre para dirigir la Roja”, asegura de entrada el referente de Universidad Católica.

El Mortero agrega que “Gareca es un muy buen nombre también”, aunque deja en claro que el anterior adiestrador de Colombia tiene un paso adelante. “No le sacan ventaja los otros 2 nombres”, haciendo referencia a Alonso y el Tigre.

Jorge Aravena prefiere a José Peckerman.

Aravena además hace un pedido especial para la elección del entrenador que necesita casi un milagro para llevar a Chile al próximo Mundial 2026.

“Me parece que la Anfp se tome el tiempo necesario,para que así no elijan a tontas y a locas”, afirma.

Sobre sí es bueno ponerse una fecha límite, el ex mediocampista reconoce que “a mí me parece bien que se tomen un tiempo para tomar la decisión correcta y no empecemos a mitad de camino a que nos equivocamos y qué tal“.

¿Por qué José Pékerman es más que Ricardo Gareca?

Jorge Aravena reconoce que tiene una experiencia especial por el DT que dirigió a Argentina en el Mundial 2006.

“Yo tuve la suerte de cuando Pékerman revalidó su título en Chile fue justamente el día que a mí me tocó revalidar mi título en Chile y lo cierto es que aparte de la revalidación que hizo que fue espectacular, después del trabajo en las selecciones juveniles de Argentina hizo un muy buen trabajo y con la selección adulta también”, asegura.