En las últimas horas, el comunicador argentino Gustav Salvestrini no encontró mejor idea que ningunear la figura del legendario Iván Zamorano, uno de los delanteros más letales del fútbol sudamericano en el siglo XX.

Todo comenzó cuando Salvestrini, en su aparición en Picado TV, afirmó que Martín Palermo fue mejor que Ronaldo. Sus desafortunadas declaraciones rápidamente se viralizaron y encontraron respuesta en Juan Cristóbal Guarello quien bajó de la nube al comunicador trasandino.

“Hay un hu… en Argentina medio guatón y chascón, que dice que Palermo fue mejor que Ronaldo. La gente se cree este tipo de declaraciones. Yo te voy a decir que Iván Zamorano, que fue goleador en el Real Madrid y jugó un Mundial, fue mejor que Palermo”, lanzó Guarello en su programa La Hora de King Kong.

El básico argumento de Salvestrini contra Zamorano

Los dichos del periodista chileno encontraron una rápida reacción en el despeinado hincha de Boca quien tuvo la desfachatez de ningunear al histórico ‘Bam Bam’.

“Zamorano no ganó nada. Díganme tres títulos. Nadie lo sabe. No tengo ni idea de lo que ganó. Es como que diga que hay un 9 en Angola. Nadie sabe quién es”, dijo Salvestrini.

Luego, cuando el panel le consultó si Zamorano podía ser el mejor en la historia de Chile, el chascón volvió a arremeter: “Pero si no ganó nada Zamorano. Para mí el mejor jugador de la historia de Chile es Arturo Vidal. Luego le sigue Alexis Sánchez. Quizás están parejos, pero esos son los dos mejores”, sentenció.

Finalmente, el streamer le dedicó fuertes palabras a Guarello: “No me domó ningún chileno, si habla por código morse. No le entiendo nada. Voy a ir a Chile y lo voy a domar en cadena nacional. Va a ser un quilombo”, cerró.