En Colo Colo deben definir al término de la temporada si respetarán el contrato del entrenador Fernando Ortiz hasta 2026 o harán uso de la cláusula de revisión si es que no clasifica a Copa Sudamericana.

Pero los dos primeros meses del técnico argentino en el Cacique han dejado una gran impresión entre la dirigencia de Blanco y Negro y los propios hinchas, por lo que su futuro estaría más dentro que fuera del cuadro popular.

Sobre aquello opinó este jueves el ídolo nacional y colocolino Iván Zamorano, quien en un punto de prensa fue consultado por el Tano Ortiz, impactando con sus palabras para el DT de 47 años, a quien conoció en México.

“Yo a Fernando lo conocía hace muchísimo tiempo, creo que es un tipo muy serio, muy profesional, es un señor, trabaja muy bien. Yo siempre digo que él le puede hacer muy bien a Colo Colo”, partió diciendo.

“Creo que llegó en un momento que, a lo mejor, Colo Colo no estaba en buenas condiciones, pero poquito a poco ha demostrado con creces su valía”, añadió el mundialista en Francia 1998.

Fernando Ortiz llegó a Colo Colo en reemplazo del destituido Jorge Almirón. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Respecto a la decisión que deben tomar en la concesionaria, el Gran Capitán indicó lo siguiente: “No sé qué es lo que piensa la directiva de Blanco y Negro, lo que piensa su presidente al respecto, pero me parece que desde el punto de vista de hacer un análisis, cuando termine el campeonato, se verá si va a tener otra oportunidad o no”.

“Pero desde el punto de vista personal y porque lo conozco, creo que le puede hacer muy bien a Colo Colo. Creo que es un tipo que se maneja muy bien, tiene un gran grupo de profesionales y cambiando algunas cosas desde el punto de vista del plantel, yo creo que se puede armar algo sumamente interesante para pelear lo que siempre ha peleado Colo Colo“, finalizó el otrora Pichichi.

En síntesis