Esteban Pavez sigue en el ojo del huracán en Colo Colo, toda vez que el capitán albo declaró que Universidad Católica es la institución deportiva más grande del país y generó un rechazo generalizado en el pueblo albo.

Si hay alguien identificado con el Cacique que no había expresado su opinión es Iván Zamorano, quien en diálogo con los medios se refirió al tema: “Yo creo que Esteban… no sé en qué momento estaba, pero vive un momento difícil en Colo Colo”.

Esteban Pavez se llenó de críticas en Colo Colo. | Foto: Photosport

“De pasar a ser capitán indiscutido a no ser citado debe doler mucho, esas palabras vienen de no jugar, de no llevar la capitanía. Colo Colo es lejos la mejor institución de Chile, el más popular. Algunas declaraciones vienen por un dolor en el corazón”, complementó.

Zamorano le manda un mensaje directo a Pavez: “Más que de picado, porque lo conozco y es un gran chico, un dolor hace decir algo que no es realidad. No sé si puede costarle la salida, pero es indudable que a mí me gusta escuchar a mi capitán decir que está en la mejor institución el mundo porque Colo Colo así lo es. Son cosas que refleja lo que vive Colo Colo”.

Lo cierto es que gran parte del hincha albo se enemistó con Esteban Pavez y ahora, incluso, el jugador formado en los pastos del Estadio Monumental suena para salir del equipo pese a que todavía le queda un año más de contrato.

