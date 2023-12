Este jueves 7 de diciembre en el James L. Knight Center de Miami se realizará el sorteo de la Copa América 2024 que se desarrollará en Estados Unidos y donde Chile estará muy atento para saber sus posibles rivales.

Lo curioso para la selección nacional es que el único de los participantes que llegará al show de las bolitas sin tener un entrenador definido trás la renuncia de Eduardo Berizzo.

Hace pocos días el presidente la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, aseguró que en marzo dará a conocer el nombre del nuevo estratega y donde las preferencias las tiene Ricardo Gareca, nombre que no llena del todo a Jorge Mortero Aravena.

“¿Atractivo en qué sentido?, para dirigir Chile para el siguiente Mundial porque para el próximo está difícil la clasificación, y no porque no podamos, es porque no tenemos cómo”, aseguró.

Jorge Aravena no quiere a Ricardo Gareca en la banca de Chile y propone a Gustavo Huerta o Jaime García (Photosport)

Reiterando que “no entiendo cuál es el atractivo que le pueda ver él a la selección chilena, hay pocos jugadores no es deportivamente atractivo”.

Los candidatos de Jorge Aravena para la selección chilena

El Mortero deja en claro que no quiere a Ricardo Gareca en Juan Pinto Durán para terminar el proceso rumbo al Mundial 2026.

La pregunta que se hace el ex Universidad Católica es “¿por qué no llaman a Gustavo Huerta o Jaime García?, evidentemente prefiero un entrenador chileno, cuántos extranjeros hemos llamado y nos ha ido mal”.

Aravena es claro y reitera que una de sus dos cartas serían la solución para La Roja. “Para mí si van a construir un proyecto a largo plazo para el Mundial de 2030, Huerta y Jaime García están extremadamente capacitados para ello”, cerró.

¿Cuál fue el último club que dirigió Jorge Aravena?

Luego de dirigir dos temporadas a Deportes Puerto Montt, el Mortero estuvo unos meses en 2022 al mando de Deportes Temuco, su última escuadra.