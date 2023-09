La Selección Chilena ya afina detalles para lo que será el partido clave dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que ‘La Roja’ deberá verse las caras ante la Selección de Colombia en el Estadio Monumental.

Para lo que es este encuentro, el ex futbolista, Jorge Valdivia tomó la palabra en el programa de ‘Los Tenores’ de Radio ADN para hablar sobre lo que es el retorno de Alexis Sánchez a la Selección de todos.

“Lo que le conocemos a Alexis, ojalá que él esté en las condiciones físicas, eso es lo primero. Lo futbolístico va de la mano de los físico y si él está diezmado físicamente o no está perfecto, sin duda que lo futbolístico y lo que más uno destaca de Alexis son sus duelos y mano a mano, eso es lo que esperamos de él”, partió señalando Valdivia.

Para el ‘Mago’ la clave de que el ‘Maravilla’ pueda marcar diferencias dentro del partido pasa en que esté bien enfocado desde el primer minuto y que su estado físico lo acompañe a la perfección.

Jorge Valdivia se encomienda a Alexis Sánchez | Foto: Photosport

“Si no tiene esa chispa o ese arranque que es propio de Alexis, tiene que tener esa tranquilidad a la hora de ver bien a sus compañeros, la visión y estar de frente al campo para tener el ancha de la cancha tenerlo claro y que así marque diferencias, si es que en el 1 vs 1 no está del todo bien”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia indicó que si bien el retorno de Sánchez es importante para Chile y que genera respeto en sus rivales, esto no es suficiente para poder vencer a Colombia para marcar diferencias.

“Con él solo no alcanza, uno no te va a marcar solo diferencias (…) Es un plus y algo más, es una preocupación para el rival que enfrentará a Alexis Sánchez”, cerró.

¿Estará disponible Alexis Sánchez para el duelo ante Colombia?

En esta jornada el estratega de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo confirmó la actuación de Alexis Sánchez para la segunda fecha de las Eliminatorias.