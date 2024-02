"La futura estrella de Chile": Lucas Assadi recibe loas desde Europa por su nivel con La Roja Sub 23 en el Preolímpico

La Selección Chilena Sub 23 se despidió del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 con un triunfo por 2 a 1 ante su símil de Paraguay, resultado que no importa mucho pues el equipo de Nicolás Córdova ya estaba eliminado de la competición tras la derrota con Argentina.

Si hay un jugador que se robó todas las miradas fue Lucas Assadi, quien tuvo una gran actuación ante los guaraníes, la cual la coronó con una espectacular anotación y lo que rápidamente hizo que los hinchas se abalanzaran a alabarlo en las diversas redes sociales.

Y es que pese a que el futbolista de Universidad de Chile no tuvo mayor protagonismo durante todo el torneo, sus chispazos de gran talento comienzan a llamar la atención de varios clubes del extranjero.

DESDE EL EXTRANJERO ALABAN EL NIVEL DE LUCAS ASSADI

Elijah Michiels, integrante del Scouting del Malmo FF de Suecia, utilizó su cuenta de X para alabar el rendimiento del volante formado en el Romántico Viajero.

“Lucas Assadi, la futura estrella de Chile”, así lo catalogó de entrada el video analista del primer equipo.

“Maravilloso y emocionante extremo, excepcional control del balón, rápida aceleración, rápido juego de pies con buena capacidad de regate, deambula por todas partes del campo”, agregó.

El mensaje sobre Assadi que llamó la atención en redes sociales | FOTO: Captura

“Esperemos que Europa sea pronto su próximo destino”, sentenció Michiels, mensaje que se llenó de comentarios de fanáticos del Equipo de Todos.

¿CUÁLES FUERON LOS NÚMEROS DE LUCAS ASSADI EN EL 2023?

El volante disputó 36 encuentros oficiales en el 2023 con los ‘Azules’ y ‘La Roja’, en los que anotó seis goles.