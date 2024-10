Arturo Vidal nuevamente lanzó potentes declaraciones que dieron que hablar durante todo el día. Sus dichos principalmente sobre la Selección Chilena, fueron los que calaron más hondo en esta jornada.

El “King” volvió a pegarle con todo al DT de La Roja y también al conjunto en general. Parte de sus declaraciones, fueron: “Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el Huaso, Charles, no sé, Marcelo si está jugando, o los que estén activos, tienen que estar en la Selección, porque la Selección los necesita. Claro, hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen, no te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador”.

Esto generó una ola de reacciones en el medio local, por lo que tanto hinchas, personajes, exfutbolistas y comentaristas, reaccionaron, en su mayoría, reacios a los dichos del volante de Colo Colo.

Sorpresivamente, quienes no se enojaron del todo fueron varios hinchas argentinos. ¿Por qué? porque Arturo Vidal se refirió también a las polémicas con River, dichos que fueron destacados por Diario Olé.

¿Qué dicen en Argentina sobre Arturo Vidal?

Resulta que el citado medio destacó en sus redes los dichos del “King” durante la conferencia de Colo Colo previa al choque con Universidad Católica.

Allí, Vidal habló casi de todo, y hasta recordó las polémicas que hubo con el cuadro “Millonario”: “Acá lo hice, algunos lo toman como que estoy loco pero el fútbol ha perdido un poco eso y nos hizo bien, hemos competido con River, vieron cómo estaba el ambiente allá (por la cancha de River). Si no lo hacía yo, el partido hubiera pasado como uno más. A los jóvenes les va a servir en el futuro. Es bueno que los demás empiecen a calentar los ambientes, sin maldad, para que los disfruten todos”.

Dichas declaraciones tuvieron gran aceptación en Argentina, asegurando que es algo que hoy se ha perdido en el fútbol moderno.

Parte de los comentarios de los hinchas, indicaron que: “Lo banco, es el villano de una historia mal contada (y que jugadorazo)”, otro fue más allá y añadió: “En parte tiene razón, colo colo es un rival random muy chico para River, no iba a ser más que otra serie ganada de tantas, pero fueron las boludeces que dijo Vidal y el foco que se puso en el lo que le dió ese toque especial y la cantidad de memes que nos regaló”.

Además, le agradecieron su apoyo a la albiceleste en el Mundial: “Está bien. El tipo es un fenómeno se puso la camiseta argentina para la final del mundial. Agita y se la banca, no como Vini que después lloriquea por la reacción que el mismo provocó”.

Si bien muchos también lo “bardearon” (como dicen los argentinos) lo cierto es que, al menos, en dicho posteo de Diario Olé, varios bancaron al “King”.