El frente de mal tiempo que azota al país causa estragos incluso en el fútbol nacional.

El sistema frontal que azota al sur de Chile no solo ha dejado consecuencias en viviendas e infraestructura urbana, sino también en el fútbol. El Estadio Germán Becker, recinto emblemático y casa de Deportes Temuco, sufrió importantes daños estructurales producto de las intensas ráfagas de viento registradas en la Región de La Araucanía.

La situación quedó evidenciada en diversos registros que se viralizaron en redes sociales, donde se observa cómo al menos tres paños de la techumbre fueron completamente desprendidos por el temporal.

Las ráfagas, que alcanzaron cerca de 90 kilómetros por hora, terminaron afectando seriamente la estructura del recinto.

El emblemático recinto temucano necesitará reparaciones millonarias.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, confirmó la magnitud del daño y detalló que no es la primera vez que ocurre una situación similar. “El estadio sufrió por segunda oportunidad daños en sus lonas”, explicó a ADN Deportes, agregando que la reparación tendrá un costo cercano o incluso superior a los 150 millones de pesos.

Además, la autoridad comunal indicó que ya se están realizando evaluaciones técnicas para iniciar el proceso de licitación que permitirá reparar la infraestructura afectada. Si bien existen seguros comprometidos, estos no cubrirían la totalidad de los daños, por lo que el municipio deberá asumir parte importante del costo.

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Pese a la gravedad del incidente, desde el municipio llevaron tranquilidad a los hinchas. El estadio seguirá operativo, aunque la Galería Cautín quedará sin protección frente a la lluvia, lo que podría afectar la experiencia de los asistentes en los próximos partidos.

Finalmente, se estima que los trabajos de reparación podrían tardar entre dos y tres meses, proyectando que el recinto esté completamente recuperado hacia septiembre. Mientras tanto, Deportes Temuco podrá seguir ejerciendo su localía, en medio de una emergencia que vuelve a golpear a uno de los escenarios más importantes del fútbol en el sur del país.