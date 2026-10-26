Marcelo Salas dejó en duda su continuidad en Deportes Temuco con una fuerte frase tras quedar fuera de la liguilla de ascenso.

Una verdadera hecatombe vive Deportes Temuco luego de no lograr meterse en la liguilla del ascenso en Primera B. El primero en salir la cara tras la caída 1-2 como local ante San Marcos de Arica, fue el presidente y dueño del club, Marcelo Salas.

El conjunto de la Araucanía completó ocho temporadas en el ascenso, una situación que deja al ‘Matador en un complejo escenario al mando del club. “Yo no pretendo quedarme todo el tiempo acá, al contrario, también tengo muchas cosas por hacer en mi vida personal. Me estoy dando cuenta de que llevamos ya 18 años en esta rueda de fin de semana, partidos y conformación de plantel”, señaló con un tono de agotamiento.

Marcelo Salas puso en duda su continuidad en el Indio Pije (Photosport).

Marcelo Salas y su futuro en Temuco: “Yo puedo salir mañana, no tengo problema”

Respecto a la posibilidad de desprenderse de Deportes Temuco, elenco del que es propietario desde 2013, Salas aseguró que “el club siempre tiene interesados, pero no hay ninguna propuesta y tampoco lo vamos a dejar tirado. Obviamente tengo que seguir, si el club no puede quedar tirado”.

“Yo puedo salir mañana, no tengo problema, tampoco quiero estar apernado en el club, depende de las propuestas que lleguen. No tengo el número exacto (del valor del club), depende de lo que tenga el club. Hay que analizarlo”, agregó.

Al momento del balance de la temporada, el exgoleador aseguró que “el plantel estaba armado desde un inicio con el técnico que era Arturo (Sanhueza). Como los resultados no fueron positivos, puedo decir que la autocrítica es que elegimos mal. Pero así como el Chupete (Humberto Suazo) no tiene experiencia y hoy día está peleando el torneo, uno nunca sabe”.

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“Cuando termine el campeonato haremos el análisis completo con el gerente que llegue. Se tendrá que definir un técnico primero. Hoy no estamos priorizando a nadie. Va a llegar un gerente antes de fin de año para conformar el plantel”, finalizó.