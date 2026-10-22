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Promesa de la Selección Chilena firma en Independiente de Avellaneda: “Es un gran paso”

Jonathan Guerrero confirmó que alcanzó su primer contrato profesional con el club argentino. Disputará el Mundial sub-17 con Chile.

Jonathan Guerrero ya es jugador profesional de Independiente de Avellaneda.
© InstagramJonathan Guerrero ya es jugador profesional de Independiente de Avellaneda.

La Selección Chilena anhela el recambio generacional. El combinado nacional necesita nuevos rostros para salir del pozo, por lo que celebra esta noticia: una promesa oriunda de Punta Arenas firmó en Independiente de Avellaneda.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Jonathan Guerrero, que a través de sus redes sociales informó que alcanzó su primer contrato profesional con el elenco argentino.

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A sus 17 años, el atacante se ilusiona con ser considerado en el primer equipo del Rey de Copas. Este 21 de octubre realizó su debut en la categoría de reserva del conjunto bonaerense.

“Es un gran paso hacia adelante en mi carrera. No fue fácil dejar a mi familia, a mi país y estar a kilómetros de mi gente, pero creo que en poco tiempo todo ese sacrificio está dando sus frutos“, lanzó.

Luego, agregó: “Quería agradecer a toda la gente que me apoya. A mis amigos, pero principalmente a mi familia, que fue la que estuvo siempre. Este logro es para ellos“.

Jonathan Guerrero le entrega una buena noticia a la Selección Chilena. (Foto: Independiente).

Jonathan Guerrero le entrega una buena noticia a la Selección Chilena. (Foto: Independiente).

Jonathan Guerrero ilusiona a la Selección Chilena

Cabe consignar que el extremo izquierdo formará parte de la delegación de La Roja que viajará rumbo a Qatar para disputar el Mundial sub-17. Se jugará desde el 19 de noviembre al 13 de diciembre.

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En dicha cita internacional, la Selección Chilena, dirigida por Ariel Leporati, se medirá contra Argelia, Estados Unidos y Montenegro. La participación de Jonathan Guerrero, habitual titular, será crucial.

Martín Aliaga
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