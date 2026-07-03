El atacante de Colombia abrió la cuenta ante Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y sorprendió a todos con su celebración.

Este viernes la Selección Colombia busca el pase a octavos de final del Mundial 2026 ante Ghana, en la última llave que falta por definirse en la ronda de los 32 mejores de esta Copa del Mundo.

Los Cafetaleros llegaban como favoritos tras ganar el Grupo K, donde le quitaron la primera posición nada más que a Portugal.

Y en los primeros 45 minutos esto se reflejó en la cancha, pues los caribeños encontraron la apertura de la cuenta a los 14′ tras una jugada colectiva que definió casi abajo del arco Jhon Arias, tras asistencia de Luis Suárez.

¡GOL DE COLOMBIA!



Luego de una gran jugada colectiva, Jhon Arias puso el 1-0 ante Ghana. pic.twitter.com/6t3lWfuZeu — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

El atacante del Palmeiras convirtió su primer gol en este mundial y llamó la atención por su celebración, pues antes que se reanudara el juego puso la rodilla derecha en el piso, se apoyó en su pierna izquierda y alzó uno de sus brazos señalando al cielo.

Esto hizo recordar el icónico festejo del exfutbolista chileno Marcelo ‘Matador’ Salas, quien lo patentó a lo largo de su carrera entre los años 90 y 2000.

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Así fue el festejo de Jhon Arias en Colombia vs. Ghana. (Foto: David Ramos/Getty Images)

Si bien no hay relación entre ambos, también se puede apreciar otro guiño en la camiseta del colombiano, pues lleva el número ’11’, el mismo que usaba el ídolo nacional y leyenda del fútbol sudamericano.

Cabe recordar que Salas también disputó un Mundial con la Selección Chilena, que fue en Francia 1998, donde anotó cuatro goles. El ‘Matador’ fue el tercer máximo anotador de aquella cita planetaria, igualado con Ronaldo (4) y por detrás de Gabriel Batistuta (5), Christian Vieri (5) y Davor Suker (6).

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En síntesis