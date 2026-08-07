Marcelo Salas define al nuevo DT de Deportes Temuco: “Bienvenido a tu nueva casa”

Tras la salida de Arturo Sanhueza por malos resultados, Deportes Temuco oficializó la llegada de un experimentado DT.

Deportes Temuco ya tiene nuevo entrenador en la Primera B. El conjunto presidido por Marcelo Salas, confirmó este viernes la llegada de Emiliano Astorga al banco del Pije, luego de la salida de Arturo Sanhueza tras la dura derrota ante Deportes Copiapó del pasado lunes.

El club oficializó el arribo del experimentado entrenador a través de sus redes sociales: “¡Bienvenido a tu nueva casa, profesor Emiliano Astorga! Le damos la más cordial bienvenida al nuevo director técnico de Deportes Temuco, quien asume el desafío de liderar al Albiverde en este segundo semestre”, informó la institución.

“Confiamos en que su experiencia, trabajo y compromiso serán fundamentales para afrontar lo que viene. Como institución y junto a toda nuestra hinchada, le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, agregó el club.

Astorga se encontraba sin equipo desde su sorpresiva salida de Deportes Puerto Montt, donde dejó su cargo hace algunos meses por motivos personales. Ahora tendrá la misión de encaminar a Deportes Temuco en la lucha por los puestos de avanzada de la Primera B.

El técnico cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol chileno y entre sus principales logros destaca el ascenso a Primera División conseguido con Cobreloa en 2023. Además, fue subcampeón con Santiago Wanderers en 2014.

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El Pije actualmente marcha en el décimo lugar con 23 puntos, a solo dos unidades de la zona de liguilla por el ascenso. Este sábado el elenco albiverde enfrentará a Magallanes en el Estadio Germán Becker.