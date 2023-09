Martín Liberman tilda a la Selección Chilena de pobre y le cae con todo a Brayan Cortés: "Es un arquero que no aporta solidez"

Chile cayó de manera inapelable por 3 a 1 ante la Selección de Uruguay en el Estadio Centenario, encuentro válido por la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Tras el pitazo final del árbitro argentino Darío Herrera, las críticas por parte de los hinchas nacionales no tardaron en llegar y varios fueron los nombres que se fueron repitiendo en las diversas redes sociales.

La Roja no pudo dejar atrás la mala racha en Montevideo | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Fue a través de su cuenta de Youtube que el reconocido periodista argentino Martín Liberman realizó un exhaustivo análisis de lo que fue el compromiso entre los charrúas y los chilenos.

“Con la entrada de Vidal llegó lo mejor de Chile y en esos puñaditos de minutos demostró que sigue siendo un jugador gravitante. La realidad es que fue pobre del equipo chileno, no sé si tiene mucho más”, partió diciendo.

Agregando que “Brereton es una buena opción, no así su compañero de hoy que no estuvo a la altura, Pulgar perdió la mitad de la cancha con Ugarte, Aránguiz fue una sombra de la que vemos en Inter de Porto Alegre. Muchas dudas en el fondo y un arquero que para mí no aporta solidez”.

“Tendrá que trabajar mucho Berizzo de aquí en adelante y no he visto que haya plasmado nada de la escuela de Marcelo Bielsa. Es un equipo que deambula en el campo de juego y le falta carácter”, concluyó.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.