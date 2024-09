Hace algunos días, durante una entrevista en el programa “La Mesa del Fútbol” en Argentina, el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca hizo una gran revelación y es que reconoció que, no la está pasando bien en el país, en lo que respecta a resultados de La Roja.

“En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formal, tengo todas comodidades para yo pasarla bien. Deportivamente por supuesto que no, porque no se han dado los resultados en el comienzo de las eliminatorias. En ese aspecto, no la estoy pasando bien“, reveló el Tigre en esa ocasión.

Declaraciones que han tenido cierta repercusión en el país y Mauricio Israel en conversación con BOLAVIP CHILE, dio su punto de vista. En la oportunidad, el conductor de Círculo Central (Su Círculo), tildó como desafortunadas las palabras del estratega, aunque entiendo el trasfondo.

“Yo creo que no fue una declaración muy desafortunada. Podría haber dicho algo distinto y evidentemente no debe estar contento con los resultados que ha obtenido”, dijo el comunicador.

En esa línea, agregó que espera que el DT pueda dar explicaciones de lo ocurrido. “Las responsabilidades las tiene que asumir, estoy esperando que pueda dar una buena explicación. Estoy esperando que las cosas se puedan revertir, está difícil, pero se puede revertir”, expresó.

Israel: “Si Vidal está bien, hay que llamarlo”

Además, este viernes 27 se dará a conocer la nómina de La Roja para los duelos por las eliminatorias y un nombre que ronda es el de Arturo Vidal, pese a que Gareca nunca lo ha convocado, pese a asomar en un listado previo a Copa América.

“Él tiene que buscar todas las opciones que sean buenas para la selección. Si él ve a Vidal que pueda estar, tiene que llamarlo. Hay gente que le gusta y a otras no, pero es una decisión que debe tomar el propio Gareca”, cerró Israel.

El Tigre Gareca no la pasa bien al mando de La Roja (Photosport)

¿Cuándo se juegan los partidos de Chile?

Por la fecha 9 y 10, la selección chilena deberá enfrentar a Brasil el día jueves 10 de octubre a las 21 horas en el Estadio Nacional.

Mientras, que el martes 15 del mismo mes, La Roja visitará a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 17:30 horas de nuestro país.