El ex portero comienza a perder la paciencia con el Tigre y no le ve mucho futuro al mando de La Roja.

El presente de la selección chilena es de preocupación extrema y así muchos lo han manifestado y es así, como ha ido quedando relegado en la tabla de posiciones en las clasificatorias sudamericanas.

Y por cierto, blanco de las críticas ha sido el técnico de La Roja, Ricardo Gareca, quien pese a tener poco recorrido con los nacionales en el proceso mismo, no ha dejado un buen sabor de boca lo que ha hecho El Equipo de Todos.

Uno de ellos es Nicolás Peric, quien en ESPN volvió a repasar al Tigre y comenzó señalando que el estratega está un poco perdido. “Ese es el gran punto, la brújula extraviada. Porque si me dices que la idea va bien pero faltan nombre y bla bla, que no hay jerarquía individual que lo acompañe al sistema”, dijo el ex portero.

Agregó que poniendo de ejemplo el duelo ante Bolivia, queda la sensación que Gareca no está muy convencido de su trabajo. “Pero después tienes que demostrar una forma de jugar con lo que tienes. En el último partido nos queda la duda si está convencido de lo que está haciendo. Un tipo que saca a los 30 minutos a alguien y cambia el dibujo táctico, cuando el cambio debió ser otra cosa”, apuntó el ex golero de Cobreloa.

Peric: “Gareca nos deja muchas dudas”

Siguiendo en la misma línea, no tiene reparos en señalar que su proceso genera demasiadas dudas. “Quiso cambiar la defensa cuando el partido ya lo perdía. Cuando no requería defenderlo. Pero el convencimiento del propio Gareca hacia lo que él cree es lo que nos deja la mayor cantidad de dudas. Si está extraviado el equipo es porque no le llegas a los jugadores, no lograste convencerlos”, manifestó el ex jugador.

Además, enfatiza que se trabaja contrarreloj pero que de todos modos no está dejando nada para el futuro. “Haces dos prácticas y lo otro es todo teórico. No está fácil para el técnico. Por eso el decía que quería formar este proceso, para interiorizarlos, pero no sé cuánto más puede aguantar el proceso de Gareca sin que nosotros mismos exijamos resultados o cambio en la forma del proceso, porque por último que deje jugadores”, recalcó.

Por último, dijo esperar que si es que asoman valores jóvenes a considerar para el futuro. “Antes de estas eliminatorias pensábamos en resultados y ahora hablamos de qué podría suceder con el proceso de Gareca, cómo encontrar nuevos jugadores. Son los mismos nombres y no te estás quedando con nada hasta el momento. A ver si aparece Morales o Damián Pizarro, veamos qué jóvenes incorpora”, cerró Peric.

Gareca tiene na tarea titánica por delante con la selección chilena (Photosport)

¿Cuándo se juegan los partidos de Chile?

Por la fecha 9 y 10, la selección chilena deberá enfrentar a Brasil el día jueves 10 de octubre a las 21 horas en el Estadio Nacional.

Mientras, que el martes 15 del mismo mes, La Roja visitará a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 17:30 horas de nuestro país.