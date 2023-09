Tan solo quedan algunos días para el inicio de lasEliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial México/Estados Unidos/Canadá 2026, fecha en la cual la Selección Chilena deberá enfrentar a Uruguay en condición de visitante y luego recibir a Colombia en el Estadio Monumental.

Uno de los jugadores que marcó una época en la Roja fue Waldo Ponce, ex defensor central quien fuese un pilar fundamental para el entrenador argentino Marcelo Bielsa en su momento.

Ponce disputando la Copa Mundial de Fútbol de 2010 con la Roja | FOTO: ANFP

Fue precisamente el ex Universidad de Chile quien reveló en conversación con Deportes Agricultura una particular anécdota que vivió con el “Loco”, como le apodan al DT trasandino, cuando éste dirigía al Equipo de Todos.

“Le gustaba un computador chiquitito que yo tenía. Cuando yo estaba en el salón de Pinto Dirán se me acercaba y me decía ‘qué linda su computadora'”, declaró el ahora comentarista deportivo.

“Un día me habla y me dice: ‘mire Waldo, conseguí a una persona de Sony que me hace descuento por el computador nuevo que tiene usted, la versión nueva. ¿Quiere que le compre uno?'”, añadió.

¿QUÉ PASÓ FINALMENTE CON EL COMPUTADOR?

Luego de esto, el ex Vélez Sarfield confesó que “al otro partido de clasificatorias me llamó y me dijo, ‘Waldo, le llegó su computador’. Después arreglamos, no se preocupe. Y me dice que llegaron estos tres regalos por los computadores que usted compró, ¿a usted le parece que yo me quede con esos tres regalos?”.

Finalmente, Ponce indicó que “no sé qué habrá hecho con los regalos pero al final se los quedó y yo me quedé con el computador nuevo que igual me costó un poco más barato, pero me cagó con el regalo”.