La selección chilena venció 3-0 a Albania en lo que fue el debut absoluto de Ricardo Gareca en La Roja, desatando buenos comentarios y con una hinchada nacional que quedó conforme con lo hecho por el equipo de todos en Parma.

Sin embargo, a los ojos de Miguel Ángel Neira, este amistoso no tiene ningún valor y de hecho critica duramente al rival europeo.

“Estoy viendo el partido de la Católica con La Calera, el peor partido del año, el más malo, y estos dos equipos le ganan a Albania”, le confiesa a BOLAVIP.

Agregando que “no saben ni jugar esos tipos, todo lo jugaban para atrás, este resultado no hay que tomarlo en cuenta, en absoluto o si no, se van a confundir”.

Miguel Ángel Neira ningunea el triunfo de la selección chilena

El mundialista con la selección chilena afirma que el cambio de mando en la banca de La Roja no se notó, y que Ricardo Gareca no marcó diferencias.

“Vi lo mismo de siempre, nada nuevo, y lo único bueno fue el gol de Vargas, hizo un gol al tiro y eso es muy bueno”, aseguró.

De nuevo critica a Darío Osorio en La Roja

Uno de los puntos altos de Chile, fue Darío Osorio, el que mostró velocidad, algo que destacó el mismísimo Alexis Sánchez, sin embargo, Miguel Ángel Neira subestima rendimiento del nacido en la U.

“Contra este equipo jugó bien, pero contra otros no va a jugar, no va a andar bien, es lo que creo. Reitero, este partido no hay que tomarlo en cuenta, es un engaño, es hacerle creer a la gente que estamos bien, esto fue un entrenamiento con público”, cerró.