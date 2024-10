Un duro diagnóstico entregó el ex jugador, donde espera que la ANFP no tome cartas en el asunto, si no que sea el propio argentino, quien haga "el gesto".

Un desastre. Así se cataloga el cometido de la selección chilena en la derrota por cuatro goles a cero ante Colombia, en duelo correspondiente a la fecha 10 de las clasificatorias sudamericanas.

Desde luego, el mundo del fútbol nacional sale al paso de esta penosa presentación del equipo de Ricardo Gareca, equipo que se consolida como el colista de las eliminatorias.

BOLAVIP CHILE conversó con el ex jugador Miguel Ángel Neira, quien de manera irónica, dijo felicitar al Tigre, por ser fiel con jugadores que no aportan nada al Equipo de Todos.

“Quiero felicitar a Gareca, porque hasta el día de hoy, mantuvo a sus jugadores, nunca los sacó. Osorio, Dávila y Valdés, jugadores que no aportan absolutamente nada a la selección”, expresó Neira.

A su vez, instó al entrenador argentino que de respuestas al país. “Que venga a dar la cara a Chile, le pido a la ANFP que no lo eche y que se enfrente a la gente de Chile. Nosotros fuimos muchas veces agredidos, a garabatos cuando nos iba mal en la selección, pero nunca una campaña como esta”, apuntó.

“A este señor, nadie le puede decir nada. Tiene que venir él, dar la cara y que renuncie. La ANFP no tiene plata, no lo puede echar2, insistió el ex futbolista de Universidad Católica.

Neira: Veo a una selección triste”

Sobre aspectos más emocionales, el mundialista en España 1982, dijo sentir tristeza de ver a nuestros jugadores, donde no hay gran espíritu.

“Da pena ver a una selección tan pobre y tan triste. Uno ve que entran a la cancha y es como que digan ´que empiece luego y que termine para irnos de vuelta´. Nada, cuando te hacen el ´ole´, por último que te expulsen a uno por pegar una patada, no se. Pero no el espíritu que muestran, eso es lo que él genera”, resaltó.

Finalmente, reiteró las confusiones que muestra el DT y que el trasandino, solo quiere ganar dinero. “Vargas no había andado bien antes, ero hoy sí e incluso salvó un gol. Luego lo sacan y pone a Dávila de nueve, no me jodas y lo otro, saca a Valdés y no pone a Cabral. Él quiere que lo echen, porque quiere ganar plata, le interesa un carajo Chile”, cerró Neira.

Un duro diagnóstico entregó MA Neira (Archivo)

¿Cuáles son los próximos partidos de La Roja?

La selección chilena vuelve al ruedo en las fechas 11 y 12 de las eliminatorias enfrentando a Perú como visita el 15 de noviembre y frente a Venezuela, el día 19 del mismo mes como local.