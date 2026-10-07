El técnico interino de la Selección Chilena se refirió al triunfo por 2-0 de esta noche ante El Tri en Los Ángeles.

Esta noche La Roja volvió a la senda del triunfo al vencer por 2-0 a México, en su tercer y último partido amistoso de la gira por Norteamérica, luego de las derrotas ante Canadá y Estados Unidos.

La Selección Chilena dejó atrás las polémicas y esta vez se impuso con contundencia ante El Tri, que venía de llegar a octavos de final en el Mundial 2026.

Tras el compromiso que se llevó a cabo en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, el técnico interino Nicolás Córdova asistió a conferencia de prensa, donde hizo un resumen de lo que fue esta extensa fecha FIFA.

“Si hablamos de objetivo de ganar, obviamente quizas no se ganó como uno espera, o sacar mejores resultados. Pero en cuanto a la planificaicón de la gira y hacer jugar en cantidad de partidos a jugadores, creo que eso es súper importante”, comenzó analizando.

“Hoy día creo que hubo rendimientos muy altos de jugadores que están haciendo sus primeras armas en la Selección y eso creo es muy positivo para lo que viene. Nosotros seguimos creyendo en lo que estamos haciendo, en el proyecto, de seguir dándole partidos a algunos jugadores que necesitan este tipo de encuentros”, agregó.

Respecto a cómo está el camarín, que incluso tuvo un quiebre que derivó en la salida del volante Marcelino Núñez, el entrenador destacó lo positivo de los últimos días.

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“Siempre hemos visto al grupo súper bien, trabajando, muy compenetrados, así que contento por el triunfo y sobre todo contento por ellos, porque hicieron una gira que se merecían al menos llevar un triunfo”, indicó.

Nicolás Córdova en el partido de Chile frente a México. (Foto: Julio Díaz/Photosport)

El mensaje clave de Nico Córdova

Finalmente, Córdova dio a conocer el mensaje que le dio a los jugadores en el descanso del partido contra México, para poder conseguir la victoria en el complemento.

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“En el entretiempo les dije que esto es lo más parecido a un partido de clasificatoria, muy parecido, jugando de visita, en un estadio con mucha gente. Por lo tanto, les dije que este partido, inteligentemente, salieran a defenderlo y a ganarlo”, cerró el DT de 47 años.

En síntesis