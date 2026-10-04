Selección Chilena vs. México: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el amistoso de La Roja?

Chile vuelve a la acción en medio de una compleja fecha FIFA. Lo hará con un jugador menos: Marcelino Núñez.

La Selección Chilena se alista para su tercer y último duelo amistoso de la fecha FIFA. Tras caer contra Canadá y Estados Unidos, el combinado nacional terminará su gira internacional enfrentando a México.

Y para dicho compromiso, La Roja tendrá que dar vuelta la página tras un polémico episodio: Marcelino Núñez se restó de la delegación tras un entrevero con uno de sus compañeros.

Por ello, este encuentro tendrá un importante punto de presión sobre Chile. Hay que enmendar el camino tras dos derrotas para el olvido en territorio norteamericano.

A su vez, México también quiere tener revancha tras su reciente tropiezo contra Estados Unidos: lamentó un contundente 3-0 en calidad de visita. El cuerpo técnico de Rafael Márquez ya recibe críticas.

¿Cuándo fue el último partido entre Chile y México? El 8 de diciembre de 2021 y terminó en empate 2-2 en el Q2 Stadium ubicado en Texas, Estados Unidos. Los goles de La Roja fueron convertidos por Iván Morales y Pablo Parra.

La Seleción Chilena se medirá contra México. (Foto: C. Parra – FFCh)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. México?

Tal enfrentamiento amistoso está pactado para el martes 6 de octubre. Se jugará a partir de las 23:30 horas de Chile en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum.

¿Dónde ver el partido en Chile?

Dicho compromiso podrá ser sintonizado a través de las plataformas de Mega. Podrá ser visto gratuitamente por su señal abierta para TV y, a su vez, mediante su servicio de streaming Mega GO.