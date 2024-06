En la Selección Chilena todo es esperanza hoy en día gracias a lo que ha sido el renacer futbolístico que ha tenido ‘La Roja’ gracias a Ricardo Gareca, quien en poco tiempo, ha generado un impacto positivo en el equipo y que ilusiona a los hinchas para la Copa América.

Por el presente de la selección, un tenso debate fue el que protagonizaron el periodista Cristián Caamaño y el ex futbolista Jean Beausejour dentro del programa ‘F360’ de ESPN por lo que ha sido esta renovación que ha generado el DT de Chile con su importante toma de decisiones.

“No era fácil, nadie imaginaba que con pocos entrenamientos la selección iba a llegar a la Copa América con esta actuación, yo creo que nadie lo pensaba, si pensábamos que íbamos a mejorar, era una ilusión, pero haber alcanzado esto en poco tiempo es meritorio”, partió señalando Caamaño sobre Gareca.

Siguiendo en su línea, el comunicador sacó a la palestra la importsnte decisión que tomó el ‘Tigre’ para dejar fuera de la Selección Chilena a dos referentes como lo son Gary Medel y Arturo Vidal, quienes no han sido considerados.

“Cuando se hacen bien las cosas hay que alabarlo, en este caso Gareca tomó decisiones impopulares en algunos casos y él apostó a eso, se la jugó 100% dejando a Gary y a Vidal, totalmente impopulares”, declaró.

Tras estos dichos, Beausejour salió al paso de los dichos de Caamaño y consideró que la decisión de Gareca no fue para nada impopular, ya que el de antes veía que muchos ya pedían el recambio para estos jugadores en la selección.

“¿Impopulares?… pero sí todos ustedes decían en general el medio decía ‘ya es hora del recambio’ ¿Qué es lo impopular?. Entonces yo pareciera que estaba viendo canales ucranianos, estaba viendo televisión ucraniana”, replicó con algo de ironía.

La ausencia de Vidal y Medel sigue siendo tema

Tras cartón, Caamaño le respondió a Beausejour por el ninguneo a los medios en forma generalizada al tildarlo como los gestores de la salidas de estos históricos “no consideres a tus colegas como la única voz de este país po Jean”, respondió

A esa aparición del comunicador, el ‘Bicampeón de América’ le sostuvo nuevamente su punto de vista, en el que no duda de que la prensa fue el gran impulsor para abrir la puerta de salida para Gary Medel y Arturo Vidal en Chile.

“No es la única, pero sabemos lo que pesa, no nos hagamos los giles, acá se condiciona y se hace tendencia de opiniones, el que no sepamos esto los que trabajamos acá en medios de comunicación… no hagamos como que esto no pasó, como que todos somos blancas palomas porque esto no es así”, esgrimió el ‘Bose’.

Beausejour en defensa de Vidal y Medel

Colocando la pelota al piso, Caamaño tuvo su derecho a réplica y aclaró a lo que iba con lo de la decisión impopular de Ricardo Gareca en la Selección Chilena, ya que siente que muchos siguen extrañando a Vidal y Medel.

“Yo digo que es impopular no tener a Vidal y Medel, para el grueso del hincha todavía es increíble que no sean considerados en la selección, que los haya borrado”, apuntó.

Finalmente, Beausejour siguió con esta situación, en la que no concordó para nada con los dichos de Caamaño y salió en defensa de sus ex compañeros en la Selección Chilena, volviendo a indicar de que dentro de los medios se generó una tormenta perfecta para buscar la salida de estos dos ‘Bicampeones de América’.

“Yo no estoy de acuerdo y lo hago defendiendo a Arturo y Gary, cierto sector de la prensa llevó e indujo a la opinión pública para exigir cierto recambio con ellos dos, no termina siendo impopular sacarlos ,es como que se los estaban pidiendo, yo siento que fue una decisión futbolística, no se si es tan impopular, porque se creó el ambiente para que los sacaran a ellos”, concluyó.